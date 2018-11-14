Украина требует прекратить ракетные обстрелы вокруг юга Израиля

Украина выражает обеспокоенность в связи с угрожающей эскалацией ситуации вокруг сектора Газа и призывает палестинскую сторону прекратить ракетные обстрелы юга Израиля, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению. Они должны быть прекращены немедленно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того украинская сторона выразила сочувствие в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа.