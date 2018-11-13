Политика

14:14 13.11.2018

Тимошенко призывает строго спросить с органов власти из-за срыва отопительного сезона в нескольких городах

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Тимошенко призывает строго спросить с органов власти из-за срыва отопительного сезона в нескольких городах

Тимошенко призывает строго спросить с органов власти из-за срыва отопительного сезона в нескольких городах

Киев. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала членов команды "Батькивщины" к консолидации с громадами для решения проблемы с теплоснабжением в нескольких населенных пунктах Украины.

"Я прошу консолидации с громадами, где пока не включили тепло. Я прошу наши команды сделать все необходимые шаги, чтобы немедленно навести порядок и с жесткими требованиями обратиться к органам власти, которые на сегодняшний день не дали людям тепло", - цитирует Ю.Тимошенко пресс-служба партии "Батькивщина".

В то же время политик возмутилась, что сегодня без отопления остаются школы, детские сады, больницы, жилые дома во многих населенных пунктах.

"Мы видим, что происходит в Кривом Роге, Смеле, где сегодня мерзнут люди", - добавила Ю.Тимошенко.

По ее мнению, начало отопительного сезона свидетельствует о том, насколько хаотично и непрофессионально руководят страной.

Теги: #тимошенко #батькивщина #отопительный_сезон
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