Политика

12:35 13.11.2018

Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% опрошенных граждан, против - 36%

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Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% опрошенных граждан, против - 36%

Число сторонников вступления Украины в Европейский Союз и НАТО в стране продолжает превышать количество противников такой интеграции, свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, представленным на пресс-конференции во вторник в Киеве, вступление Украины в НАТО поддерживают 40% респондентов, против выступают 36% опрошенных.

Вступление же в Европейский Союз поддерживает половина прошенных, тогда как против выступают 30%.

В ситуации, когда респондентам пришлось бы выбирать один из векторов внешнеполитического курса Украины, большинство (47%) выбрали бы вступление в ЕС, 11% - в Таможенный союз, треть же опрошенных выразили убеждение, что Украина должна быть равноудалена как от Евросоюза, так и от России.

В ситуации при выборе вектора обеспечения безопасности страны 39% заявили, что предпочитают вступление в Североатлантический альянс, 35% - выступают за внеблоковый статус страны, 9% - за вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведён с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Теги: #опрос #украина #нато
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