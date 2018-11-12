Спикером МИД Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы

Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

"Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - добавил министр.

Е. Зеленко ранее занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Как сообщалось, 13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.