Политика

17:57 12.11.2018

Спикером МИД Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы

1 мин читать
Спикером МИД Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы

 Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

"Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - добавил министр.

Е. Зеленко ранее занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Как сообщалось, 13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Теги: #кадры #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В МИД заявляют о неминуемой ответственности и санкциях за проведение незаконных выборов на неподконтрольной части Донбасса

МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

Россию ждет усиление международных санкций за фейковые выборы на Донбассе - Климкин

Киев выдал агреман на назначение дипломата Ийдярто послом Венгрии в Украине

Украина и США обсудили проекты усиления кибербезопасности избирательных систем и критической инфраструктуры

Климкин: возможности СММ ОБСЕ на Донбассе весьма ограничены, но ее присутствие гораздо важнее, чем отсутствие

Киев предпримет все необходимые меры для защиты интересов юридических и физлиц Украины после введения Россией "санкций"

В МИД заявили о недопустимости намерений оккупантов "национализировать" имущество Меджлиса

МИД Украины направило РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированный Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий: Рада 22 ноября планирует перейти к рассмотрению госбюджета-2019, а также изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы

Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

Порошенко призывает создаваемый Совет национального единства адекватно реагировать на угрозы целостности Украины

Порошенко предложит изменения в Конституцию для неотвратимости децентрализации

Нардеп Ионова: резолюции международных организаций должны усиливать санкции против РФ

Порошенко поддержал инициативу создания Совета национального единства при президенте

Ярош призвал националистов объединиться на выборах-2019, поддерживает предложение "Свободы" по Кошулинскому

Полномочия нынешнего созыва Курултая крымскотатарского народа автоматически пролонгированы

Порошенко: Местные выборы 2020 года должны быть проведены на новой территориальной основе

Выборы в ОРДЛО подрывают целостность Украины - правительство ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА