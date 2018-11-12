Политика

13:20 12.11.2018

Порошенко: Местные выборы 2020 года должны быть проведены на новой территориальной основе

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Порошенко: Местные выборы 2020 года должны быть проведены на новой территориальной основе

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что в 2019 году должны быть сформированы перспективные планы развития всех областей Украины, а в 2020 году местные выборы должны пройти уже при практически полном покрытии территории страны объединенными территориальными громадами (ОТГ).

"В 2019 году должны быть сформированы все перспективные планы областей с полным покрытием объединенными территориальными громадами. В 2020 году мы должны принять административное решение об объединении громад, которые за четыре года не нашли ни желания, ни стремления, ни сил объединиться. Мы четыре года не давали, а только через бюджет стимулировали, но никто не может действовать против воли людей", - сказал он на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

П.Порошенко указал, что в 2020 году местные выборы должны состояться уже при условии покрытия почти всей территории Украины объединенными территориальными громадами. "То есть на новой территориальной основе должны быть проведены выборы в 2020 году", - сказал он.

Президент подчеркнул, что необходимо максимальное стимулирование дальнейшего объединения и присоединения территориальных громад, в частности, к городам областного значения.

По его словам, Верховная Рада должна принять законопроект об основах административно-территориального устройства, обсудить его и получить общественную поддержку. "Он утверждает базовой административно-территориальной единицей государства громаду. Еще раз говорю – приближаем власть к людям", - отметил П.Порошенко.

Теги: #отг #порошенко #выборы
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