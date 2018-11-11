Политика

19:54 11.11.2018

Порошенко обсудил с Макроном и Меркель вопрос освобождения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель вопрос освобождения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос о немедленном возвращении к переговорам об обмене и освобождении украинских граждан - политзаключенных, которые незаконно удерживаются в РФ и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Был поднят вопрос об освобождении политических заключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Российской Федерации и в оккупированном Крыму, и срочном возвращении к обмену наших героев, в том числе тех, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории на Донбассе", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.

Он также сообщил, что руководители Франции и Германии в ближайшее время сделают заявление по вопросам, которые обсуждались на трехсторонней встрече в Париже.

 

Теги: #германия #украина #рф #франция #президент #политзаключенные
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