Порошенко обсудил с Макроном и Меркель вопрос освобождения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос о немедленном возвращении к переговорам об обмене и освобождении украинских граждан - политзаключенных, которые незаконно удерживаются в РФ и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Был поднят вопрос об освобождении политических заключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Российской Федерации и в оккупированном Крыму, и срочном возвращении к обмену наших героев, в том числе тех, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории на Донбассе", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.

Он также сообщил, что руководители Франции и Германии в ближайшее время сделают заявление по вопросам, которые обсуждались на трехсторонней встрече в Париже.