Политика

02:46 11.11.2018

В МинВОТ призвали жителей оккупированного Донбасса игнорировать фейковые выборы

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В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий призвали граждан Украины, которые живут на временно неподконтрольных украинскому правительству Луганской и Донецкой областях, игнорировать фейковые выборы 11 ноября, сообщила пресс-служба МинВОТ.

"Согласно комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено исключительно на местном уровне при условии соблюдения украинского законодательства, соответствующих демократическим стандартам ОБСЕ и обеспечения максимальной прозрачности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, в котором нет места незаконным вооруженным формированиям (НВФ), управляемыми кремлевской властью.

"В воскресенье, 11 ноября 2018 года вопреки резолюции Совбеза ООН и Минским договоренностям незаконными вооруженными формированиями планируется проведение псевдовыборов к так называемым "органам власти" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, результат которых уже заранее известен. Проведение таких "выборов" ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах.

Также в сообщении отмечается, что "МинВОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократического мира, поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся".

Теги: #минвот #украина #донбасс #выборы
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