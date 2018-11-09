Политика

19:08 09.11.2018

Парубий призывает жителей ОРДЛО не участвовать в голосовании на "выборах" 11 ноября

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Парубий призывает жителей ОРДЛО не участвовать в голосовании на "выборах" 11 ноября

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает жителей неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) по возможности не принимать участия в псевдовыборах 11 ноября.

А.Парубий во время поездки в Донецкую область с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене в пятницу отметил, что в 2013 году на временно оккупированных территориях "за один пост про Украину могли расстрелять, за украинский флаг могли затянуть в подвал и там уничтожить". И поэтому, по его словам, безответственно сейчас призывать людей в ОРДЛО к активным действиям против оккупационных властей.

"Я поступил бы безответственно, если бы призывал людей к активным действиям. Это – дело власти, дело государства – не допускать такие прецеденты на своей территории. Но, кончено, лучше не участвовать в этом фарсе", - сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что голосование, которое планируют провести в ОРДЛО, не имеет отношения к выборам, демократии и волеизъявлению.

"Есть возможность – не идти на этот фарс. Есть возможность – не участвовать в нем", - заявил А.Парубий.

Теги: #парубий #ордло #выборы
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