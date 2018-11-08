Премьер Ирака выбрал пятерых министров через сервис онлайн-заявок

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди в четверг выбрал пятерых членов будущего кабинета министров из 15 тыс. поступивших онлайн-заявок, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Месяцем ранее был создан специальный онлайн-сервис, куда могли подать заявки все претенденты на министерские портфели. Потенциальным кандидатам были выдвинуты определенные требования, соответствие которым необходимо было доказать.

Также все желающие занять пост министра должны были указать, к какой политической партии они принадлежат, и какое министерство рассчитывают возглавить.

На данный момент имена отобранных кандидатов и их будущие должности в кабинете министров пока не известны.

В общей сложности в правительстве Ирака есть 14 министерских постов.

А.Махди начал процесс формирования нового правительства в октябре после того, как занял пост премьера.