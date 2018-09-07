Политика

17:18 07.09.2018

В Раде появился законопроект о противодействии государству-агрессору в информационной сфере

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В Раде появился законопроект о противодействии государству-агрессору в информационной сфере

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон о телевидении и радиовещании относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационном пространстве.

Инициировали проект закона глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") и группа народных депутатов, среди которых – главы фракций "Радикальной партии", "Самопомочи", "Народного фронта" и "Блок Петра Порошенко".

Согласно информации на сайте парламента, законопроект зарегистрирован в пятницу. Текст документа в настоящее время не опубликован.

Ранее В.Сюмар сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего недопущение в украинских СМИ "языка вражды" и оправдания российской агрессии на территории Украины.

"Есть предложения, которые мы выписали с моими помощниками, которые касаются европейской практики… То, что мы называем "языком вражды" и недопустимости его. Мне кажется, это был бы логичный подход", - сказала она на заседании профильного комитета в среду, 5 сентября.

В.Сюмар отметила, что в СМИ встречаются случаи оправдания российской агрессии и оккупации части территории Украины.

"Мы его (законопроект – ИФ) выписали с абсолютно европейской практики, и он может быть очень своевременным и подходящим для Украины, против которой ведется гибридная война, в то же время без перегиба в сторону чрезмерных мер в период выборов", - пояснила народный депутат.

Теги: #законопроект #рада #информбезопасность
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