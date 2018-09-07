Политика

15:18 07.09.2018

Кучма считает решение о выборах в Донецке и Луганске угрозой Минскому процессу

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Кучма считает решение о выборах в Донецке и Луганске угрозой Минскому процессу

 Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что решение о проведении выборов в так называемых "ДНР/ЛНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

"Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на Минском процессе", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

По мнению Л.Кучмы, это решение не могло быть принято без согласования с российской стороной.

По его словам, это постановление "не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в Минском процессе".

Л.Кучма выразил надежду, что это решение может быть пересмотрено. "Есть еще время, как быстро приняли, так быстро можно и отменить его", – сказал он.

Ранее в пятницу так называемые народные советы самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" приняли решения о проведении выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года.

Теги: #минские_соглашения #ордло #кучма
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