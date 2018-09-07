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13:21 07.09.2018

В ОРДЛО решили провести выборы 11 ноября, Пушилин стал и.о главы "ДНР"

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В ОРДЛО решили провести выборы 11 ноября, Пушилин стал и.о главы "ДНР"

Депутаты народного совета самопровозглашенной ЛНР приняли постановление о проведении выборов главы и депутатов парламента ЛНР 11 ноября 2018 года. Аналогичное решение принято в самопровозглашенной ДНР, сообщает interfax.ru.

Кроме того, народный совет самопровозглашенной ДНР досрочно снял полномочия с главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью и назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов.

При этом решение о том, кто будет представлять ДНР в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины ещё не принято, сказал Д.Пушилин.

До сих пор полпредом ДНР на переговорах в Минске был именно Д.Пушилин.

А.Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР был назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

Однако в пятницу генпрокуратура ДНР назвала назначение Д.Трапезникова нелегитимным.

Теги: #пушилин #ордло #выборы
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