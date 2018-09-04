В Раде зарегистрирован проект постановления о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления украинского парламента о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры украинского кинорежиссера, политзоключенного в Российской Федерации Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления № 9040 авторства ряда народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко", а также их коллеги по парламенту из "Народного фронта" внесен в Верховную Раду и направлен на рассмотрение руководства парламента во вторник, 4 сентября.

Текста проекта постановления и сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока нет.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Режиссер удерживается в исправительной колонии строгого режима в г.Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).

С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ по политическим мотивам. Родственники О.Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.