Политика

13:07 04.09.2018

Депутаты "Солидарности" в Киевсовете призвали Кличко поддержать инициативу президента о переименовании улицы в честь Маккейна

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Депутаты "Солидарности" в Киевсовете призвали Кличко поддержать инициативу президента о переименовании улицы в честь Маккейна

Депутаты фракции "Солидарность" в Киевском городском совете обратились к мэру города Виталию Кличко с просьбой поддержать инициативу президента Украины Петра Порошенко о переименовании улицы в честь скончавшегося американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

"Одну из столичных улиц планируют назвать именем сенатора США Джона Маккейна. Соответствующую инициативу президента Украины Петра Порошенко поддерживают депутаты фракции "Солидарность" в Киевском городском совете", сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, они уже подготовили соответствующее обращение на имя Киевского городского председателя Виталия Кличко, с тем, чтобы мэр обеспечил соответствующую процедуру переименования и позволить в правилах исключения, в кратчайшие сроки переименовать улицу Ивана Кудри в честь американского сенатора.

"Президент предлагает переименовать улицу Ивана Кудри, что в Печерском районе города, в честь Джона Маккейна. Именно этой улице предлагается дать новое имя, ведь Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны. Его главной задачей была борьба с украинскими националистами. Убежден, что депутатский корпус будет единым в этом вопросе, ведь сенатор был настоящим другом украинского народа. Именно Маккейн стоял с нами бок о бок на Майдане во время Революции достоинства. Он неоднократно бывал на фронте, и активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране", - отметил В.Прокопив.

По его словам, инициативу поддерживают и жители столицы. На сайте городской власти уже зарегистрировано 11 различных петиций, чтобы увековечить имя друга Украины Дж.Маккейна, назвав одну из столичных улиц в его честь.

"Благодаря активной и четкой позиции Виталия Кличко, Киев стал одним из лидеров в процессах декоммунизации. Мы переименовали более двухсот улиц, переулков, скверов, бульваров в честь важных для современной истории фигур. И сейчас Киевсовет будет просить позволить назвать именем Джона Маккейна улицу Ивана Кудри. Столица должна почтить наиболее рьяного лоббиста интересов Украины в мире, который был рядом с нами в самые трудные моменты истории ", - подчеркнул В.Прокопив.

Теги: #кличко #маккейн
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