Политика

11:26 05.07.2018

Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы - Тимошенко

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Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы - Тимошенко

 Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко может ввести военное положение в стране и отменить президентские выборы.

"Это крайне опасный план, который пока Петр Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет, в принципе, чтобы выборы президента не проводить. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто как бы возглавляет "ЛНР-ДНР", то есть, по сути, с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало войны. Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины. Он хочет, чтобы все горело. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - заявила Ю.Тимошенко в четверг в эфире программы "Доброе утро, страна", которая выходит на канале "UA:Перший".

По ее словам, "самая большая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса, наибольшая коррупция там, там зарабатываются сегодня миллиарды совместно с украинской высшей властью и с теми, кто страну оккупировал. На самом деле зарабатываются миллиардные деньги на войне. И еще сейчас возникает план на войне не проводить выборы", – сказала она.

Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что этот "план Порошенко" уже реализуется. "И уже сейчас вы видите – начинается эскалация постепенная. Уже начинают погибать наши военные на этой войне, уже снова начинает увеличиваться количество раненых, активизируются действия", – отметила Ю.Тимошенко.

По ее мнению, этот план не поможет президенту сохранить власть. "Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай Бог, он пойдет таким путем по сути – начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать", – сказала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #порошенко #выборы
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