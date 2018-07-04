Политика

10:07 04.07.2018

Порошенко: Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в первую очередь - без коррупции

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Порошенко: Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в первую очередь - без коррупции

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении сотрудникам Национальной полиции с профессиональным праздником заверил, что украинцы высоко ценят стражей общественной безопасности за постоянное выполнение возложенных на них обязанностей, а также напомнил о чрезвычайно высоких требованиях народа к их деятельности.

"Рожденные революцией Достоинства и ориентированные на защиту прав человека, решительно преодолевая новые вызовы и угрозы, вы направляете наработанный опыт на охрану законности и правопорядка в государстве. Мы высоко ценим сотрудников полиции не только за круглосуточное выполнение возложенных на них обязанностей, но и за активное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке нашей страны", - говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте президента в среду утром.

Глава государства добавил, что полицейские, самоотверженно защищая интересы простых граждан на линии разграничения сторон на Донбассе, также ежедневно рискуют жизнью во внутренней войне с преступностью.

"Украинский народ чрезвычайно требовательно относится к работе Национальной полиции и рассчитывает, что новый правоохранительный орган - это не только смена названия, а прежде всего новое наполнение деятельности полиции, в которой не будет места коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент пожелал сотрудникам Нацполиции крепкого здоровья, добра м мира, выдержки и воодушевления, а также дальнейших успехов в нелегкой службе.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил высокую сложность работы и большую ответственность, возложенную на полицейских.

"Ваша работа сложная и ответственная, она не знает выходных и праздников. Часто вам приходится рисковать собственной жизнью ради жизни других", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

В.Гройсман пожелал полицейским после службы всегда "возвращаться домой целыми и невредимыми".

Теги: #порошенко #полиция
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