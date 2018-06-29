Политика

12:21 29.06.2018

США будут вести с КНДР диалог с позиции силы - шеф Пентагона

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США будут вести с КНДР диалог с позиции силы - шеф Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший с визитом в Японию, заявил, что, несмотря на продолжение диалога с КНДР, США и их региональные партнеры не откажутся от "крепкой, коллективной оборонительной позиции" по отношению к Северной Корее.

"В то же самое время мы поддерживаем крепкую, коллективную оборонительную позицию (относительно КНДР - ИФ), чтобы дать нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции беспрецедентной силы", - сказал Дж.Мэттис на совместной пресс-конференции с главой минобороны Японии Ицунори Онодэрой.

Ранее Япония и Южная Корея высказывали обеспокоенность в связи с тем, что по итогам переговоров США и КНДР Пхеньян может отказаться от ракет дальнего радиуса действия, которые могут достичь американской территории, однако Вашингтон не станет побуждать Пхеньян избавиться от ракет меньшего радиуса действия, которые могут представлять опасность, например, для Токио и Сеула.

Однако, как отмечают западные СМИ, Дж.Мэттис попытался рассеять эти страхи.

"Прямо сейчас мы ведем беспрецедентные переговоры с Северной Кореей, но в это динамичное время давний союз между Японией и США непоколебим", - сказал он.

Теги: #сша #кндр #пентагон
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