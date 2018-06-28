Политика

15:24 28.06.2018

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

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Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии, сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #трамп #встреча #путин #сша
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