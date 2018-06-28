Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии, сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.