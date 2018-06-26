Политика

13:27 26.06.2018

К внутренним переселенцам в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан - ОПОРА

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К внутренним переселенцам в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы из всех категорий граждан - ОПОРА

 В Общественной сети "ОПОРА" заявляют, что к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы, по сравнению с другими категориями граждан, так как эта группа населения не имеет электоральной силы.

"Мы не найдем другой такой группы граждан с 2014 года, в отношении которой применялись бы настолько явные дискриминационные нормы", - сказал аналитик "ОПОРЫ" Александр Клюжев в ходе национального форума "Услышать невидимых избирателей" во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что настолько непоследовательной и жесткой политика государства не была ни к одной из категорий граждан.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что данная группа населения не имеет электоральной силы. В частности, речь идет об избирательном праве и пенсионном обеспечении.

"Что касается ситуации с законопроектом №6240 (об избирательных правах ВПЛ - ИФ), то откровенно говоря, нет оснований быть большим оптимистом по возможности принятия его до президентских выборов", - добавил А.Клюжев.

Теги: #переселенцы #опора #дискриминация
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