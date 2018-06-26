Политика

12:44 26.06.2018

Большинство украинцев считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении – опрос "Рейтинга"

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Большинство украинцев считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении – опрос "Рейтинга"

Три четверти (76%) опрошенных в ходе проведенного Социологической группой "Рейтинг" исследования украинцев считают, дела в Украине идут в неправильном направлении.

Согласно результатам исследования, представленным во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", 13% респондентов – считают, что дела в стране идут в верном направлении, а 11% - затрудняются с оценками в этом вопросе.

При этом относительно меньше пессимизма выражают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге страны.

Также почти две трети (60%) опрошенных украинцев говорят об ухудшении экономического положения их семей за последние полгода, еще 30% - об отсутствии изменений и только 8% заявляют об улучшении экономического положения их семей за указанный период.

Больше всего тех, кто видит ухудшение личного имущественного состояния, - на Юге (74%), меньше всего - на Западе (40%). Чем старше респонденты, тем чаще они говорят об ухудшении собственного положения.

Война на Востоке Украины остается важнейшим государственной проблемой в глазах большинства граждан (78%). О взяточничестве и коррупции как общегосударственной проблеме говорят 55% респондентов, о безработице - 29%. Низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары, как проблемы на уровне страны, волнуют от 16% до 18% опрошенных.

В то же время, отмечают социологи, рейтинг личных проблем возглавляют вопросы социально-экономического характера: повышение цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий лично волнуют больше половины респондентов. Вопросы войны на Востоке, низкий уровень медицинских услуг, отсутствие работы являются личными проблемами для каждого пятого. Недостаточный уровень социальной защиты, взяточничество и коррупция во власти считают проблемами 15-16% опрошенных, социальное расслоение - 10%. Другие вопросы лично волнуют не более 10%.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #опрос #рейтинг
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