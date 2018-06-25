Правозащитники требуют отклонить законопроект №6688 об изменениях законодательства в обеспечении информбезопасности

Законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении информационной безопасности Украины" нарушает свободу выражения взглядов и должен быть отклонен Верховной Радой, считают директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

"Мы утверждаем, что он (законопроект - ИФ) нарушает свободу выражения взглядов, которая гарантируется статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и другие международные стандарты прав человека и требуем его отклонения парламентом", - утверждается в совместном заявлении Е.Захарова и А.Павличенко, опубликованном на сайте ХПГ.

Они считают, что под предлагаемое авторами законопроекта расширение понятия технологического терроризма подпадает любая ведущаяся с использованием интернета дискуссия, ведущаяся с целью повлиять на решения субъектов властных полномочий.

"Законопроект, по нашему мнению, является неприемлемым, поскольку он разрушает основы политической свободы и демократии. Под приведенное определение технологического терроризма подпадает любая дискуссия о решениях субъектов властных полномочий с целью влияния на такие решения, если она происходит с использованием сети Интернет. Однако привлечение общества к процессу принятия решений субъектами властных полномочий является сутью демократического государства, которое обеспечивается через свободу выражения взглядов. Поскольку распространение информации о решении, действии (бездействии) субъектов властных полномочий с целью привлечения внимания общества к событиям, которые влияют на жизнь людей и их благополучие, является обязанностью медиа, предложенные положения законопроекта подрывают саму суть свободы выражения взглядов, отрицают ее как таковую", - отмеченло в заявлении.

Е.Захаров и А.Павличенко считают также неприемлемым предлагаемый законопроектом порядок временной блокировки (ограничения) доступа к информационному ресурсу (сервису).

"Фактически, на усмотрение следователя, прокурора или судьи возложено решение, является определенная информация запрещенной или нет. Согласно предлагаемым изменениям, временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) может быть отменено постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства по ходатайству прокурора, подозреваемого или обвиняемого, если в дальнейшем применении этого мероприятия отпала необходимость. Максимальный срок блокировки при этом не оговаривается. Поэтому процессуальное право на обжалование применения временной блокировки (ограничения) доступа владельцем и/или распорядителем ресурса, а так же и любых третьих лиц, в том числе операторов, провайдеров телекоммуникаций выглядит иллюзорным", - говорится в заявлении.

Его авторы считают, что эти нормы открывают возможности для произвола со стороны государственных органов.

"Как представляется, проект фактически инициирует введение в сети Интернет государственной цензуры, которая не будет подконтрольна и ответственна перед общественностью. Причем такая цензура будет осуществляться за счет как раз самих граждан, ведь рост расходов операторов и провайдеров телекоммуникаций приведет к компенсации их из-за увеличения тарифов для пользователей", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Е.Захаров и А.Павличенко признают, что государство может ограничивать свободу интернета из-за вооруженного конфликта с Россией, но отмечают, что такие ограничения должны быть пропорциональными и не быть копией форм и методов, используемых РФ.

"Мы понимаем, что государство может применять ограничения свободы интернета, учитывая вооруженный конфликт с РФ и действия государства-агрессора. Но эти ограничения должны быть пропорциональными, а не копировать формы и методы авторитарного и патерналистского российского государства и напоминать работу топором вместо скальпеля", - подытоживают свою заявление правозащитники.

Как сообщалось, в 12 июля 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности Украины" №6688. Его авторы - народные депутаты Иван Винник, Татьяна Черновол и Дмитрий Тымчук.

Согласно законопроекту, основанием для блокировки помимо решения суда могут быть также решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди других новаций, предложенных авторами документа, - обязать операторов, работающих с международными каналами электросвязи, закупать оборудование для блокировки, расширить понятие технологического терроризма и повысить штрафы для операторов и интернет-провайдеров за нарушение правил в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом.

21 июня 2018 года законопроект №6688 был внесен в повестку дня Верховной Рады Украины.