США поддерживают курс экономических реформ украинского правительства

В Министерстве финансов США высоко оценивают экономические реформы, осуществляемые украинским правительством, и рассчитывают на продолжение двустороннего сотрудничества, отметил заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"У нас высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов, и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", - цитирует Д.Малпаса пресс-служба украинского правительства.

В свою очередь, В.Гройсман отметил, что Украина ощущает поддержку США "на внешнем уровне и проведении внутренних реформ".

"Речь идет и о вопросах восстановления нашей территориальной целостности, и об экономических аспектах. Ожидаем новые возможности нашего взаимодействия", - добавил премьер.

На встрече стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и обсудили ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ, информирует пресс-служба.