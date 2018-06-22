Политика

16:32 22.06.2018

США поддерживают курс экономических реформ украинского правительства

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США поддерживают курс экономических реформ украинского правительства

В Министерстве финансов США высоко оценивают экономические реформы, осуществляемые украинским правительством, и рассчитывают на продолжение двустороннего сотрудничества, отметил заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"У нас высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов, и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", - цитирует Д.Малпаса пресс-служба украинского правительства.

В свою очередь, В.Гройсман отметил, что Украина ощущает поддержку США "на внешнем уровне и проведении внутренних реформ".

"Речь идет и о вопросах восстановления нашей территориальной целостности, и об экономических аспектах. Ожидаем новые возможности нашего взаимодействия", - добавил премьер.

На встрече стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и обсудили ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ, информирует пресс-служба.

Теги: #сша #украина #реформы #правительство
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