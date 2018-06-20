Назначение Жебривского аудитором НАБУ противоречит закону – нардеп Чумак

Назначение Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) является нарушением закона со стороны президента Украины, отмечает внефракционный народный депутат, член антикоррупционного комитета Верховной Рады Виктор Чумак.

"Павел Жебривский не имеет опыта работы в международных организациях, связанных с противодействием коррупции. Он также не работал в органах досудебного следствия, дознания, прокуратуры и прочих, что прямо предусмотрено ст.26 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро", - цитирует нардепа его пресс-служба в среду.

"Таким образом это назначение не просто выходит за рамки закона, но является противозаконным", - добавил он.

Политик считает, что назначение П.Жебривского аудитором НАБУ ставит под сомнение легитимность всей аудиторской деятельности.

Он также считает, что антикоррупционной комитет мог бы предложить президенту отменить свой указ о назначении П.Жебривского аудитором и назначить другого человека.

Как сообщалось, 19 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.