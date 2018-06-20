Политика

11:28 20.06.2018

Гопко разочарована назначением Жебривского аудитором НАБУ по квоте президента

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 Руководитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко высказала разочарование в связи с назначением экс-главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по квоте президента.

"Вчера вечером, когда мы увидели указ президента (о назначении – ИФ) аудитором НАБУ господина Жебривского – это вызвало странное разочарование. Как после Майдана, Революции Достоинства. В соответствии с теми требованиями, которые есть, аудитор НАБУ должен иметь международный опыт. Мы увидели, как "любих друзів" назначают на такую ответственную должность", - сказала А.Гопко с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в среду.

Как сообщалось, 19 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАБУ.

Теги: #набу #жебривский #гопко #рада
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