Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду

Принятое Советом ЕС 18 июня постановление о продлении до 23 июня 2019 года ограничительных мер "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" вступит в силу с 20 июня 2018 года.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в публикации во вторник в "Официальном журнале" Евросоюза законодательного акта о продлении "крымского пакета" санкций против РФ.

Как сообщалось накануне, Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении России по Крыму и Севастополю. "Спустя четыре года после незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - говорилось в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Ограничительные меры применяются к физическим лицам в ЕС и базирующимся в Евросоюзе компаниям.

Санкции включают в себя запрет на "импорт продуктов в ЕС, произведенных в Крыму или Севастополе", и запрет экспорта определенных товаров и технологий в Крым, которые могут применяться в транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также при разведке и добыче нефти, газа, минерально-сырьевых ресурсов.

"Также не должны предоставляться техническая поддержка, посреднические услуги, инженерно-конструкторские услуги для инфраструктуры этих секторов", - заявляют в Брюсселе.

Помимо этого, речь идет о запрете "инвестиций в Крым или Севастополь, означающем, что ни физические лица ЕС, ни базирующиеся в ЕС компании не могут приобретать недвижимость или объекты в Крыму, или предоставлять сопутствующие услуги".

Кроме того, запрет касается туристической отрасли. В частности, "европейским круизным лайнерам запрещено заходить в какие-либо порты Крымского полуострова, за исключением случаев возникновения экстренных ситуаций".