Политика

14:29 18.06.2018

Норвегия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - посол

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Норвегия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - посол

Норвегия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а оказываемая ею помощь демонстрирует приверженность проведению реформ в стране, заявил норвежский посол в Украине и Беларуси Улле Терье Хорпестад.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Норвегия остается преданной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он в ходе ХIV Украинского муниципального форума в Киеве в понедельник, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.

Дипломат подчеркнул, что существенная помощь Украине со стороны правительства Норвегии является выражением политической поддержки процессу проведения реформ в стране.

Теги: #норвегия #посол #украина
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