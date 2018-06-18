Норвегия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - посол

Норвегия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а оказываемая ею помощь демонстрирует приверженность проведению реформ в стране, заявил норвежский посол в Украине и Беларуси Улле Терье Хорпестад.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Норвегия остается преданной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он в ходе ХIV Украинского муниципального форума в Киеве в понедельник, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.

Дипломат подчеркнул, что существенная помощь Украине со стороны правительства Норвегии является выражением политической поддержки процессу проведения реформ в стране.