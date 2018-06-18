Порошенко: пока я президент, ревизии децентрализации власти в Украине не будет

Децентрализация отвечает интересам украинцев, стала "прививкой" от федерализации, в связи с чем этот курс будет неизменным, заверил президент Украины Петр Порошенко.

"В первую очередь, это (децентрализация – ИФ) поднимет качество жизни людей. Хочу вас заверить, что, несмотря на то, что децентрализация является моим детищем, я убежден, что это должно быть вопросом нашей совместной работы, и я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть при власти украинский народ. Пока я президент, я не допущу ревизии этого курса", - заявил П.Порошенко в ходе выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме в Киеве в понедельник.

Он добавил: "Я считаю, я абсолютно убежден, она (децентрализация – ИФ) отвечает интересам громад, отвечает интересам жителей, отвечает интересам всех граждан Украины".

Президент также рассчитывает, что Кабинет министров Украины и представители местного самоуправления "сделают децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал – столько и получил, и не надо ни у кого ничего забирать".

П.Порошенко напомнил, что он, как президент Украины, вместе с прочими политическими руководителями страны, четыре года тому назад дали старт реформе децентрализации, которая стала одной из самых результативных.

"Децентрализация приблизила власть к людям, и уверен в том, что на будущее, на много лет стала очень эффективной прививкой от федерализации. Посмотрите: последние три года вопросы федерализации никто даже в мыслях не поднимает. Почему так произошло? Эффективная децентрализация", - подчеркнул глава государства.