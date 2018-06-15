Политика

15:34 15.06.2018

Меркель заявила о стремлении Германии повысить расходы на оборону в рамках планов НАТО

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Меркель заявила о стремлении Германии повысить расходы на оборону в рамках планов НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности Германии оборонным планам НАТО.

"Мы улучшили оснащение бундесвера и повысили взносы на оборону. Иногда кажется, что это происходит слишком медленно, но мы идем в правильном направлении. На 2024 год мы запланировали, что расходы на оборону составят 1,5% ВВП", - сказала А.Меркель в пятницу на пресс-конференции в Берлине после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Она отметила, что Германия и дальше планирует активно участвовать в работе североатлантического альянса.

Теги: #оборона #меркель #нато #германия
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