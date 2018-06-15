Денисова: Переговоры относительно моих визитов к украинским политзаключенным на территории РФ зашли в тупик

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Лабытнанги (Тюменская область, Россия), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова, заявила, что переговоры с российской стороной по мониторинговым визитам к удерживаемым украинцам на территории РФ зашли в тупик.

"Людмиле Денисовой руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин. Учитывая такие действия российской стороны, переговоры по мониторинговым визитам на территории РФ зашли в тупик, отмечает уполномоченный", - сообщается на сайте украинского омбудсмена в пятницу.

Л.Денисова подчеркнула, что для украинской стороны главный приоритет – визит к О.Сенцову, потому что "он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно".

"По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это мнение. В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с омбудсменом РФ Татьяной Москалькова, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москальковой возможность осуществить визиты ко всем гражданам РФ, находящимся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам, взамен, предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыму", - комментирует Л.Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады напоминает, что омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в российский город Омск в субботу, 16 июня, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликов.

"Мы и так имеем право по Консульской конвенции посетить Дмитрия Штыбликова, потому что он – гражданин Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит в Вышинского (арестованного в Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского - ИФ), то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но происходит по-другому"- подытожила Л.Денисова.

Ранее в этот день Л.Денисова сообщила, что по прибытии в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову ей отказали во встрече с ним.

Ранее в пятницу Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направилась в Лабытнанги, где в колонии содержится О.Сенцов.