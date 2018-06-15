Порошенко анонсировал совещание руководителей заграничных дипучреждений Украины в конце лета

Совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины состоится в конце августа, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Обсуждению наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в конце августа", - сообщил П.Порошенко в ходе церемонии подписания закона "О дипломатической службе" в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что на этом совещании необходимо обсудить и четко определить задачи, которые стоят перед дипломатической службой в ответственный период существования Украинского государства.

"Речь идет не только о защите Украины, это обязательно. Речь идет о развитии и направлении движения нашего государства", - отметил президент.