Политика

08:52 14.06.2018

Сенцов продолжает голодовку в медчасти колонии

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Украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, увозили в реанимацию, он продолжает голодовку в медчасти колонии, сообщила его сестра Наталья Каплан, передает "Крым.Реалии".

"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась о видеозвонке с Олегом, в пятницу его отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти. Достоверно о его здоровье пока ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат", - рассказала Н.Каплан.

"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Олег мне о своем здоровье ничего не сообщал. Сдаваться он не собирается, умирать он не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже", – добавила Н.Каплан.

Как сообщалось, украинская диаспора в США объявила о проведении однодневной голодной забастовки в знак солидарности с голодающим уже 31 день незаконно осужденным в РФ украинским кинорежиссером О.Сенцовым

 

Теги: #рф #сенцов #украина
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