Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства, прошедших в стране в среду, 11 апреля.

"Искренне приветствую Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Глава Украинского государства также пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Украину. "С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве!", - добавил П.Порошенко.

Как ранее сообщили в ЦИК Азербайджана, по итогам обработки данных с 92% избирательных участков И.Алиев набирает 86% голосов. Явка на выборах составила 74,5%.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.