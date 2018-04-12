Политика

09:41 12.04.2018

Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства, прошедших в стране в среду, 11 апреля.

"Искренне приветствую Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Глава Украинского государства также пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Украину. "С нетерпением ожидаю президента Алиева в Киеве!", - добавил П.Порошенко.

Как ранее сообщили в ЦИК Азербайджана, по итогам обработки данных с 92% избирательных участков И.Алиев набирает 86% голосов. Явка на выборах составила 74,5%.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 83% - экзит-полл

Трудности США с Россией во многом спровоцированы "фейковым" расследованием Мюллера по "делу РФ", считает Трамп

Кабмин одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства

Порошенко поблагодарил Меркель за позицию по Крыму

Порошенко: Украина и Германия договорились в ближайшее время провести бизнес-форум

Порошенко и Меркель обсудили возможность продолжения санкций против РФ в случае невыполнения "Минска"

Украина намерена ввести санкции в отношении российских олигархов аналогично с действиями США

Порошенко и глава МИД Германии проводят переговоры

В ОБСЕ указали на "ксенофобскую риторику и предвзятую работу СМИ" в ходе выборов в Венгрии

Порошенко: Украина нуждается в поддержке ЕС инициативы введения миротворцев ООН на Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский премьер отозвала министров для решения вопроса об участии в ударе по Сирии

Кандидат в госсекретари США заверит конгресс в том, что эра "мягкой" политики в отношении России миновала

Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Мэй поблагодарила Порошенко за проявление солидарности с Великобританией

Турчинов: отказ от ядерного оружия был ошибкой, Украина должна рассчитывать на свои силы

Тарута предлагает Раде ввести уголовную ответственность за разжигание ненависти на языковой почве

Климкин анонсировал "безвиз" с Македонией

Трамп снова критикует СМИ за фейковые новости вокруг расследования "российского дела"

Трамп: отношения США с Россией сейчас хуже, чем в годы холодной войны

В Украине снизились демократические показатели – отчет Freedom House

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА