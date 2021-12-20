Медицина

11:11 20.12.2021

Госналоговая отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку - Гетманцев

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Госналоговая отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку - Гетманцев

Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика, с чем компания согласилась, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Выслушав позицию налогоплательщика и позицию Государственной налоговой службы, мы пришли к выводу, что произошла дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком во время плановой проверки. А именно – дискоммуникация относительно объема и качества предоставления документов налогоплательщика", – сказал парламентарий по итогам иницииарованной представителями комитета встречи с представителями компании в понедельник.

"Однако стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам этого инцидента. В связи с этим было принято решение отменить результаты акта в этой части и направить на дополнительную проверку, которая пройдет в полном соответствии с законодательством и правами налогоплательщика. Налогоплательщик согласился на такую концепцию", – указал Гетманцев.

Он добавил, что комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.

Как сообщалось, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по итогам проведенной в сентябре-ноябре 2021 года в компании "Синэво Украина" плановой налоговой проверки доначислило 1,085 млрд грн налогов, или почти 50% годовой выручки. В компании считают такие претензии абсурдными и обращаются за поддержкой к президенту, премьеру и бизнес-омбудсмену.

Теги: #налоги #комитет #гетманцев #синево
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