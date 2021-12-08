Медицина

15:30 08.12.2021

Три дозы вакцины Pfizer/BioNTech эффективны против "омикрона", объявили компании

2 мин читать
Три дозы вакцины Pfizer/BioNTech эффективны против "омикрона", объявили компании

Компании Pfizer Inc. и BioNTech в среду объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон", в то время как эффективность двух доз в отношении этого варианта значительно ниже.

"Pfizer и BioNTech сегодня обнародовали результаты предварительных лабораторных исследований, согласно которым антитела, вырабатываемые под действием вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech, нейтрализуют вариант SARS-CoV-2 "омикрон" после введения трех доз вакцины", - говорится в пресс-релизе, распространенном на сайтах компаний.

В документе отмечается, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после введения третьей - бустерной - дозы вакцины, нейтрализовала "омикрон" в степени, сравнимой с теми, которые наблюдаются при нейтрализации двумя дозами препарата других вариантов коронавируса, предшествовавших "омикрону".

При этом отмечается, что двух доз вакцины Pfizer "может быть недостаточно для защиты от инфицирования вариантом "омикрон".

В пресс-релизе подчеркивается, что Pfizer и BioNTech продолжат разработку специальной вакцины против штамма "омикрон" и надеются, что она будет доступна уже в марте следующего года.

Для оценки эффективности своего препарата от коронавируса Pfizer и BioNTech использовали иммунную сыворотку из крови людей, получивших две или три дозы вакцины, и провели на образцах такой сыворотки тест по нейтрализации угрозы. В компаниях заявили, что соберут данные о том, как долго сохраняется нейтрализующий эффект против "омикрона" после третьей дозы вакцины.

Ранее в среду издание The Guardian со ссылкой на исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья сообщило, что "омикрон" может частично проходить сквозь защиту организма, которую дают как вакцины от COVID-19, так и естественный иммунитет.

По мнению ученых, усилить защиту организма позволят дополнительные бустерные дозы вакцин.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #омикрон #biontech #вакцина #pfizer
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 08.12.2021
Бустерные прививки от COVID-19, вероятно, будут необходимы в ближайшие несколько лет - Pfizer

Бустерные прививки от COVID-19, вероятно, будут необходимы в ближайшие несколько лет - Pfizer

17:58 06.12.2021
В Хорватии обнаружили первые случаи заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

В Хорватии обнаружили первые случаи заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

14:29 06.12.2021
Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

09:38 06.12.2021
В Таиланде выявили первый случай заболевания "омикроном"

В Таиланде выявили первый случай заболевания "омикроном"

07:54 06.12.2021
Южная Корея сосредоточится на сдерживании распространения нового варианта COVID-19 "омикрон"

Южная Корея сосредоточится на сдерживании распространения нового варианта COVID-19 "омикрон"

22:34 05.12.2021
Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

16:27 05.12.2021
Вероятность заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон" менее 1% - ученый

Вероятность заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон" менее 1% - ученый

20:47 03.12.2021
В Португалии зафиксировали рекордное с марта суточное число умерших с COVID-19 - более 20 человек

В Португалии зафиксировали рекордное с марта суточное число умерших с COVID-19 - более 20 человек

20:45 03.12.2021
В Мексике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

В Мексике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

19:59 03.12.2021
Более половины изученных случаев "омикрон"-штамма в Британии пришлось на лиц, привитых минимум двумя дозами вакцин

Более половины изученных случаев "омикрон"-штамма в Британии пришлось на лиц, привитых минимум двумя дозами вакцин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти 44 % украинцев получили одну прививку против COVID-19, полный курс прошли 37% взрослого населения

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

Активный эпидпроцесс по COVID-19 продолжается в Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях – главсанврач

Украине удалось отсрочить пик заболеваемости COVID-19 за счет нормы об обязательной самоизоляции для вернувшихся из РФ – Кузин

Министр здравоохранения заявил об ускорении спада нынешней волны ковид-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет проголосовал за инициированное мэром решение о выплате премий столичным врачам

Вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания больше всего повышают риски постковидного синдрома

Давать рекомендации по борьбе со штаммом "омикрон" слишком рано - ВОЗ

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

"Фармак" реализовал планы на 2021г по присутствию на зарубежных рынках – исполнительный директор

В клинике "Охматдит" за 11 мес. 2021г провели 50 трансплантаций костного мозга детям

Врачи "Охматдита" провели 14 трансплантаций почек за последние 9 месяцев

Врачи медгруппы "Адонис" провели уникальную реконструктивную операцию

В Украине 9 областей могут выйти из "красной" зоны - министр здравоохранения

Против "омикрон"-штамма COVID-19 необходимо использовать те же меры, что и против "дельта" - ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА