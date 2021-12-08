Три дозы вакцины Pfizer/BioNTech эффективны против "омикрона", объявили компании

Компании Pfizer Inc. и BioNTech в среду объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон", в то время как эффективность двух доз в отношении этого варианта значительно ниже.

"Pfizer и BioNTech сегодня обнародовали результаты предварительных лабораторных исследований, согласно которым антитела, вырабатываемые под действием вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech, нейтрализуют вариант SARS-CoV-2 "омикрон" после введения трех доз вакцины", - говорится в пресс-релизе, распространенном на сайтах компаний.

В документе отмечается, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после введения третьей - бустерной - дозы вакцины, нейтрализовала "омикрон" в степени, сравнимой с теми, которые наблюдаются при нейтрализации двумя дозами препарата других вариантов коронавируса, предшествовавших "омикрону".

При этом отмечается, что двух доз вакцины Pfizer "может быть недостаточно для защиты от инфицирования вариантом "омикрон".

В пресс-релизе подчеркивается, что Pfizer и BioNTech продолжат разработку специальной вакцины против штамма "омикрон" и надеются, что она будет доступна уже в марте следующего года.

Для оценки эффективности своего препарата от коронавируса Pfizer и BioNTech использовали иммунную сыворотку из крови людей, получивших две или три дозы вакцины, и провели на образцах такой сыворотки тест по нейтрализации угрозы. В компаниях заявили, что соберут данные о том, как долго сохраняется нейтрализующий эффект против "омикрона" после третьей дозы вакцины.

Ранее в среду издание The Guardian со ссылкой на исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья сообщило, что "омикрон" может частично проходить сквозь защиту организма, которую дают как вакцины от COVID-19, так и естественный иммунитет.

По мнению ученых, усилить защиту организма позволят дополнительные бустерные дозы вакцин.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.