Медицина

11:34 26.11.2021

К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

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К началу сезона зимних праздников ковидная волна может покинуть Украину

К началу сезона зимних праздников волна COVID-19 может покинуть Украину, прогнозирует главный санитарный врач Игорь Кузин.

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что Минздрав вместе с зимними курортами разрабатывает стратегию работы в период зимних праздников.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными, и для вакцинированных людей там не было никаких организационных или логистических препятствий.

Теги: #covid_19 #волна #кузин
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