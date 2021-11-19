Медицина

09:39 19.11.2021

Отечественные фармпроизводители столкнулись с ростом цен на электронергию

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Отечественные фармпроизводители столкнулись с ростом цен на электронергию

Отечественные фармацевтические производители столкнулись с ростом цен на электроэнергию, но пока готовы сдерживать цены, несмотря на рост себестоимости продукции.

"С августа 2021 года произошел стремительный рост стоимости электроэнергии – примерно на 30% по сравнению с тарифами, установленными в начале 2021 года. Цена на газ росла еще с начала 2021 года, она сейчас на 50% выше прошлогодней стоимости. И, постоянно растя, достигла апогея в сентябре, когда тариф в пять раз превысил прошлогодний. По состоянию на середину ноября "Фармак" не получал информацию об ограничениях или дефиците энергоресурсов как таковых", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" операционный директор компании "Фармак" Павел Павлик.

Он отметил, что "Фармак" в настоящее время компания использует и электроэнергию, и газ, вместе с тем, компания не может "накопить" энергоресурсы.

"Законодательством допускается возможность закупки электроэнергии заранее, однако из-за отсутствия возможности ее аккумуляции наличие законтрактованного количества не спасает потребителя от отключения. Подобная ситуация и с газом, хотя этот ресурс можно приобрести и хранить. В случае обострения текущего газового кризиса, прекращения транзита газа через Украину и т.п., в первую очередь, газ получат больницы, коммунальная сфера и население, и уже потом промышленность: пищевая и фармацевтическая отрасли. Поэтому основным инструментом для нас является выбор надежных поставщиков, которые добросовестно выполняют свои обязательства на энергорынке и не поддерживают спекуляции, которые часто возникают со стороны недобросовестных трейдеров", - сказал Павлик.

Он уточнил, что у предприятия есть резервные источники питания на случай отключения электроэнергии, однако поскольку фармацевтика является достаточно энергоемким производством, резервных мощностей достаточно только для защиты от замерзания и поддержания условий хранения термочувствительной продукции.

"Для выпуска продукции предприятию требуется надежное электроснабжение, поскольку даже кратковременное отключение электроэнергии приводит к длительному возобновлению производства. Если отключения будут иметь системный характер – например, ежесуточно на несколько часов, предприятие не сможет работать, поскольку мы не будем успевать возобновлять производство», - подчеркнул он.

Павлик отметил, что с начала 2021 года затраты на энергоресурсы по сравнению с запланированными возросли на 75%, что, в свою очередь, приводит к прямому росту затрат на выпуск продукции, однако "Фармак" "пытается до последнего держать неизменными цены на свою продукцию".

В свою очередь, операционный директор фармкомпании "Дарница" Евгений Черкас также сообщил, что компания пока не сталкивалась с дефицитом энергоресурсов, однако "есть вопрос роста цен на энергоресурсы".

"Сегодня, по сравнению с прошлым годом цена на природный газ возросла в шесть раз, тарифы на электроэнергию выросли почти в два раза, а на воду – на 20%. У газодобывающих компаний, которые могут предложить лучшую цену на рынке, газ быстро раскупался. В результате приходилось покупать по цене на 5-10% выше у других", - сказал он, добавив, в затратах на энергоресурсы около 60% занимают затраты на газ.

Он отметил, что компания не может управлять или влиять на отключение энергоресурсов, однако может управлять своим потреблением в рамках снижения (энергосбережения) и равномерного потребления в сутках.

"Несколько лет назад энергораспределяющая компания ограничивала нас в потреблении из-за аварии на их трансформаторной станции, и некоторые процессы переносили с дневных смен на ночные. В этом году нам удалось снизить на 11% потребление воды, газа на 9% и электроэнергии на 12% (в натуральном выражении)", - сказал он.

Комментируя влияние стоимости энергоресурсов на себестоимость продукции "Дарницы", Черкас подчеркнул, что "как социально ответственная компания, фармкомпания "Дарница" четко держит баланс цен".

"Любое изменение наших цен максимально лояльное, несмотря на внешние сложности и рост цен на ресурсы", - сказал он.

Теги: #фармпроизводители #электроэнергия #тарифы
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