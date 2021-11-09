Ляшко: в Украину завезено почти 31 млн доз ковидной вакцины, на текущей неделе ожидается еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer

В Украину уже завезено почти 31 млн доз вакцины от COVID-19, на текущей неделе ожидается поступление еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В Украину уже завезли почти 31 млн доз вакцины. На входных приехало 1,4 млн доз Pfizer и 3 млн доз Moderna. На этой неделе мы ждем еще 1 млн Pfizer, это будет вторник-среда, и до конца недели будет еще 1,5 млдн доз Pfizer. Вакцины более чем достаточно, чтобы делать вакцинацию и защититься", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Ляшко подчеркнул, что среди заболевших только 4% вакцинированных хотя бы одной дозой, 95-97% тех, кто госпитализирован, не вакцинированные.

При этом министр отметил, что за предыдущую неделю "впервые за 10 недель не выросло количество госпитализаций неделя к неделе".