Медицина

17:37 05.11.2021

Доля положительных тестов на COVID-19 в октябре выросла в 3 раза – "Синэво"

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Доля положительных тестов на COVID-19 в октябре выросла в 3 раза – "Синэво"

Доля положительных тестов на COVID-19 в октябре выросла в три раза - до 27% с 8% по ПЦР-тестированию и до 16% с 6% по быстрым тестам на антиген.

Такие данные агентству "Интерфакс-Украина" привел коммерческий директор лаборатории "Синэво" (Киев) Николай Скавронский.

По его словам, за октябрь более чем в два раза выросло количество выполненных тестов на антитела (более 60 тыс.). Из них более 11 тыс. было выполнено на антитела, показывающие активную фазу болезни – IgM и IgA, и почти 49 тыс. тестов – на "иммунные" антитела IgG.

Скавронский также сообщил, что по опыту "Синэво", процент положительных тестов на антитела IgM за октябрь вырос до 27% с 20%, по антителам IgA - до 61% с 59% соответственно.

Доля положительных результатов по тестам на антитела IgG, которые показывают иммунную защиту организма от COVID-19, в октябре почти не изменилась, составив 77%.

Кроме того, Скавронский отметил, что спрос на ковидные экспресс-тесты на антиген растет, в настоящее время они составляют половину всех выполненных тестов на COVID-19.

По его словам, только за октябрь общее количество выполненных тестов на COVID-19 выросло почти в два раза и составило более 220 тыс.

"Продолжает расти спрос на быстрые тесты на антиген: сейчас они составляют половину от всех выполненных тестов на COVID-19. Например, если в сентябре мы выполнили почти 60 тыс. экспресс-тестов на антиген, то за октябрь эта цифра уже составила более 110 тысяч", - сказал Скавронский.

Он отметил, что, как и в предыдущие месяцы, тесты на антиген продолжают активно замещать ПЦР-тесты. "Если еще летом пропорция ПЦР-тестов к тестам на антиген составляла 56% к 44%, то в октябре 70% составили тесты на антиген и только 30% - ПЦР", - сказал он.

Теги: #синэво #тесты #covid_19
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