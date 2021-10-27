Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине – 53%, международные партнеры призывают украинских родителей привить детей – ЦОЗ

Уровень вакцинации детей от полиомиелита в Украине составляет всего 53%, что является опасным для здоровья населения, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"На сегодняшний день под угрозой — все невакцинированные дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда — привести к смерти. Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей", - цитирует пресс-служба Центра слова главного санитарного врача Игоря Кузина, сказанные им во время брифинга, посвященного Всемирному дню борьбы с полиомиелитом.

Помимо него, вакцинировать детей от полиомиелитом призвали также представители Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

"Полиомиелит в любой стране мира представляет угрозу всем детям. Очень важно, чтобы ваши дети получили прививки по национальному календарю. От полиомиелита нет лекарства, а вакцинация — единственная возможная защита", - отметил глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Полиомиелит - инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, который распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, которыми загрязнены руки, пища и вода.

Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы с дальнейшим параличем. Болезнь не лечится и может привести к смерти. Единственным способом предотвратить заражение полиомиелитом является вакцинация.

Как сообщалось, в начале октября в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Паралич был вызван заражением полиовирусом.

Родители ребенка сознательно отказались от прививок от полиомиелита, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Позднее стало известно, что в Ровенской области проведут дополнительный тур иммунизации детей от полиомиелита для недопущения распространения заболевания на территории региона. Областная комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допущены к обучению. Они будут обеспечены другими формами обучения.