Медицина

20:45 27.10.2021

Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине – 53%, международные партнеры призывают украинских родителей привить детей – ЦОЗ

2 мин читать
Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине – 53%, международные партнеры призывают украинских родителей привить детей – ЦОЗ

Уровень вакцинации детей от полиомиелита в Украине составляет всего 53%, что является опасным для здоровья населения, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"На сегодняшний день под угрозой — все невакцинированные дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда — привести к смерти. Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей", - цитирует пресс-служба Центра слова главного санитарного врача Игоря Кузина, сказанные им во время брифинга, посвященного Всемирному дню борьбы с полиомиелитом.

Помимо него, вакцинировать детей от полиомиелитом призвали также представители Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC).

"Полиомиелит в любой стране мира представляет угрозу всем детям. Очень важно, чтобы ваши дети получили прививки по национальному календарю. От полиомиелита нет лекарства, а вакцинация — единственная возможная защита", - отметил глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Полиомиелит - инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, который распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, которыми загрязнены руки, пища и вода.

Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы с дальнейшим параличем. Болезнь не лечится и может привести к смерти. Единственным способом предотвратить заражение полиомиелитом является вакцинация.

Как сообщалось, в начале октября в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Паралич был вызван заражением полиовирусом.

Родители ребенка сознательно отказались от прививок от полиомиелита, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Позднее стало известно, что в Ровенской области проведут дополнительный тур иммунизации детей от полиомиелита для недопущения распространения заболевания на территории региона. Областная комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допущены к обучению. Они будут обеспечены другими формами обучения.

Теги: #вакцинация #полиомиелит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 27.10.2021
В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам

В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам

15:01 27.10.2021
Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

06:54 27.10.2021
Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

06:50 27.10.2021
Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября

Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября

22:41 26.10.2021
Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал – АО "Укрзализныця"

Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал – АО "Укрзализныця"

16:56 25.10.2021
Пункт вакцинации от СOVID-19 возобновил работу в аэропорту "Борисполь"

Пункт вакцинации от СOVID-19 возобновил работу в аэропорту "Борисполь"

16:36 25.10.2021
Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

15:27 25.10.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

13:09 25.10.2021
Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

12:02 25.10.2021
Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

Запаса тест-систем для диагностики COVID-19 хватит до конца I кв.-2022 – Ляшко

Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации на уровне 1,5 млн. доз в неделю

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о медизделиях должен урегулировать вопросы сервисного и гарантийного обслуживания – ЕБА

В Минздраве отмечают рост заболеваемости COVID-19 и сложную ситуацию с "ковидными" койками в Харьковской области

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Первую в Украине трансплантацию легких провели во Львове

В Херсонской области начали установку мобильного госпиталя для COVID-пациентов - ГСЧС

Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

Украина до конца года получит 13,5 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech – Кузин

Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания

Остановленный из-за техпроблем производитель кислорода возобновил работу, на двух заводах продолжаются регламентные работы – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА