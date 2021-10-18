Минздрав не ведет переговоры о дозакупке вакцины Moderna, но надеется на поставки этой вакцины в рамках COVAX

Министерство здравоохранения Украины не ведет переговоры о дозакупке ковидной вакцины Moderna, однако надеется на дополнительные поставки этой вакцины в рамках механизма COVAX.

"Относительно дозакупки вакцины Moderna сейчас переговоры не ведутся, но есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX. Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно доз этой вакцины может предоставить Украине этот механизм, это еще в процессе", - сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

При этом он отметил, что люди, которые получили первую дозу вакциной Moderna, на вторую дозу могут быть получить вакцину Pfizer.

"Те люди, которые первой дозой были вакцинированы вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или вакциной Pfizer, есть соответствующее решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), о том, что это равнозначно", - сказал он.

Как сообщалось, для борьбы с COVID-19 в Украину было поставлено 2,2, млн доз вакцины Moderna.