Медицина

12:56 18.10.2021

Минздрав не ведет переговоры о дозакупке вакцины Moderna, но надеется на поставки этой вакцины в рамках COVAX

1 мин читать
Минздрав не ведет переговоры о дозакупке вакцины Moderna, но надеется на поставки этой вакцины в рамках COVAX

Министерство здравоохранения Украины не ведет переговоры о дозакупке ковидной вакцины Moderna, однако надеется на дополнительные поставки этой вакцины в рамках механизма COVAX.

"Относительно дозакупки вакцины Moderna сейчас переговоры не ведутся, но есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX. Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно доз этой вакцины может предоставить Украине этот механизм, это еще в процессе", - сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

При этом он отметил, что люди, которые получили первую дозу вакциной Moderna, на вторую дозу могут быть получить вакцину Pfizer.

"Те люди, которые первой дозой были вакцинированы вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или вакциной Pfizer, есть соответствующее решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), о том, что это равнозначно", - сказал он.

Как сообщалось, для борьбы с COVID-19 в Украину было поставлено 2,2, млн доз вакцины Moderna.

Теги: #вакцина #moderna
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 18.10.2021
Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

09:31 18.10.2021
Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

14:01 12.10.2021
Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

06:42 09.10.2021
В Исландии приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за случаев побочных эффектов

В Исландии приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за случаев побочных эффектов

10:04 08.10.2021
Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

01:14 08.10.2021
Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

16:17 07.10.2021
Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

12:43 07.10.2021
Финляндия приостановила использование вакцины Moderna для мужчин моложе 30 лет

Финляндия приостановила использование вакцины Moderna для мужчин моложе 30 лет

04:05 07.10.2021
Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

04:01 07.10.2021
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина рассчитывает привлечь кредит от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов

В США разработали химическое соединение, препятствующее слиянию коронавирусов и вируса гриппа с клетками человека

Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке и блокировке интернет-заказов

В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Медкомпания "Адонис" установила находящимся на реабилитации в военном госпитале военнослужащим холтеры

Киев готовится развивать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма – депутат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА