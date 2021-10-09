В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

В Ровенской области на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о дополнительном туре иммунизации детей от полиомиелита для недопущения распространения заболевания на территории области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Уровень иммунизации детей от полио недостаточный. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелита, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтоб защитить детей от инфицирования", - цитирует Минздрав главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

С 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с внедрением вакцины ИПВ для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы.

Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допущены к обучению. Они будут обеспечены другими формами обучения.

Как сообщалось, в Ровенской области зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка, который вызван дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.