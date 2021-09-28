В Украине более 35,6 тыс. доз вакцин, срок годности которых заканчивается 30 сентября

В Украине настоящее время в наличии всего 11 457 084 доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности заканчивается 30 сентября.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как уточнили в Минздрав, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer. Срок годности до 31 октября у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca и 5772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.

Кроме того, вакцины Pfizer будут годными до 31 ноября – 2 862 доз, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января 2022 года.

Имеющиеся в наличии вакцины CoronaVac будут годными до 15 июня 2022 – 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".

"С момента объявления "желтого" уровня эпидпасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 возросло почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19", - считают в ведомстве.

В будние дни вакциной Pfizer, в частности, проводится в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca - около 25 тыс. прививок.

В ведомстве подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.

"Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности", - сообщили в Минздраве.

При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время в Украине изучается вопрос ревакцинации путем введения усиливающей (бустерной) дозы или выбора модели повторного проведения курса прививки.

"Имеющаяся вакцина максимально используется для защиты украинцев путем проведения базового полного курса вакцинации (введение двух доз)", - подчеркнули в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует мощная система фармакологического надзора.

"Человек, который приходит на вакцинацию, ни в коем случае не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения", - подчеркнули в Минздраве.