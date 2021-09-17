Представитель ВОЗ в Украине: Не все желающие вакцинироваться украинцы знают, где это можно сделать

Не все украинцы, желающие вакцинироваться против COVID-19 знают, где это можно сделать и куда обращаться, считает представитель ВОЗ, глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Мы выяснили еще один интересный факт: не все украинцы, даже заинтересованные в вакцинации знают, куда именно им нужно обращаться, чтобы получить прививку. Проблема в первые месяцы кампании по вакцинации заключалась в том, что не хватало самой вакцины. Но сейчас, начиная с августа, в Украине должно быть достаточно вакцины", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас в Украине в наличии есть более 10 млн доз вакцины против COVID-19, до конца текущего года должны быть доставлены еще около 15-20 млн доз. "И сейчас очень важно ускорить темпы вакцинации, чтобы достичь и глобальных целей, и целей украинских", - отметил представитель ВОЗ в Украине.

Хабихт подчеркнул, что "для всех групп населения нужно продумать, как организовать процесс таким образом, чтобы провакцинироваться было легко".

"Мы начинали вакцинацию в конце февраля, использовали для этого мобильные команды, позже к ним добавились стационарные пункты проведения вакцинации, и только в начале лета начали появляться центры вакцинации, которые сейчас доступны почти во всех областях Украины", - сказал он.

По его данным, 23% вакцин в Украине были введены в больших центрах вакцинации, 46% - в фиксированных стационарных пунктах, 31% - мобильными бригадами.