Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

Программы по вакцинации от COVID-19 на нынешнем этапе обеспечивают, прежде всего, защиту людей от тяжелых форм заболевания, а не обеспечивают коллективный иммунитет, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

"Думаю, главной целью вакцинации теперь стало, прежде всего, предотвращение тяжелых форм заболевания, предотвращение смерти", - заявил Клюге, слова которого приводит газета "Фигаро".

Издание напоминает, что в мае 2021 года Клюге считал, что "пандемия завершится, когда мы добьемся вакцинации 70% (населения планеты - ИФ)". Отвечая в пятницу на вопрос о том, в силе ли данная оценка, он подчеркнул, что давал такую оценку, так как "на тот момент (в мае - ИФ) еще не было видно распространение новых, более заразных и сильных штаммов". Фигаро поясняет, что чем легче передается вирус, тем выше должен быть процент привитых или переболевших жителей, чтобы добиться коллективного иммунитета.

Клюге также призвал подумать о том, как бороться против COVID-19 в том случае, если этот вирус не удастся полностью искоренить. "Если мы предположим, что COVID-19 продолжит мутировать и останется с нами, как, к примеру, грипп, то нам нужно рассчитать, как постепенно менять нашу стратегию по вакцинации.(...) Нам нужно получить крайне важную информацию о том, как действует введение дополнительных доз вакцины", - сказал он.

"Фигаро" подчеркивает, что ряд специалистов теперь считают, что коронавирус COVID-19 невозможно будет полностью искоренить при помощи одной только массовой вакцинации. В то же время, эксперты отмечают, что прививки, тем не менее, играют ключевую роль в борьбе против коронавирусной инфекции.