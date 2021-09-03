Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

Украина намерена в 2022 году реализовать проект трансфера технологий производства лекарственных средств и иммунобиологических препаратов из США, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Согласно сообщению, соответствующий проект входит в План трансформации Украины, презентованный президентом Владимиром Зеленским в ходе рабочей поездки в США.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

Бюджет проекта составляет $2 млрд. Участие США будет заключатся в инвестировании или предоставлении технологий производства.