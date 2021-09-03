БФ семьи Жебривских с начала года оказал учебным учреждениям на сумму более 860 тыс. грн

Благотворительный фонд Семьи Жебривских с начала 2021 года оказал учебным учреждениям на сумму более 860 тыс. грн.

Как сообщается в пресс-релизе фонда, в частности, продолжая многолетнее сотрудничество, фонд помог подготовиться к новому учебному году романо-германской гимназии №123, cпециализированной школе №2 им. Д.Карбышева, детскому дому "Малятко" в Подольском районе г. Киева и Немиринецкой общеобразовательной школе Ружинского поселкового совета на Житомирщине.

За средства фонда удалось отремонтировать школьные помещения, закупить компьютерную технику и лекарственные средства в медицинский кабинет. Также часть материальной помощи пошла на поддержку футбольной команды Ружинской детско-юношеской спортивной школы.

"Мы сотрудничаем с Благотворительным фондом Семьи Жебривских уже больше 10 лет. Благодаря их поддержке нам удалось вовремя закончить ремонтные работы, чтобы уже 1 сентября открыть двери нашей alma mater для учеников. Мы очень благодарны фонду за помощь", – комментирует директор Романо-германской гимназии №123 Подольского района г. Киева Владимир Конончук.

"Более чем десятилетие мы поддерживаем общеобразовательную школу в селе Немиринцы Ружинского района Житомирской области. За эти годы провели капитальный ремонт всей школы, полностью укомплектовали школьной мебелью, закупили три интерактивные доски, создали школьный компьютерный класс, установили в столовой новое оборудование. В этом году обустроили противопожарный водоем", – добавляет директор Благотворительного фонда Станислава Плескач.

Развитие образования является одним из приоритетов в деятельности Благотворительного фонда Семьи Жебривских. В общем благотворительная помощь в этом направлении составила более 15 млн грн.

"Для нас крайне важно всячески поощрять и поддерживать молодежь. Наука – это двигатель прогресса, постоянное развитие. Именно от уровня образования зависит наше будущее, поэтому мы вкладываем столько сил и средств в развитие образовательных учреждений и поддержку молодого поколения. Если мы можем помочь, то у нас нет морального права стоять в стороне. Это жизненный принцип каждого благотворителя – сделать все, что от нас зависит, чтобы мир стал лучше", – отметила председатель набсовета АО "Фармак", председатель правления Благотворительного фонда Семьи Жебривских Филя Жебривская.

БФ Семьи Жебривских – всеукраинская благотворительная организация, правопреемник Благотворительного фонда "Фармак".

Фонд основан в 2011 году и в течение 10 лет реализовал благотворительные проекты в области здравоохранения, образования, восстановления памятников культуры, поддержки армии, помощи социально незащищенным лицам и тому подобного.