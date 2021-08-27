Медицина

11:52 27.08.2021

Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

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Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой в настоящее время отсутствуют, считает глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"НТГЭИ считает, что сейчас убедительных научных оснований для того, чтобы вводить третью дозу рутинно, нет. Израиль это сделал, потому что у них почти все уже вакцинированы двумя дозами, и они вводят третью дозу для тех людей, которые в группах риска, это не рутинная вакцина всех", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лапий отметил, что в настоящее время "мы пока не имеем научных оснований для того, чтобы рутинно вводить третью дозу. Для тех, кто в группе риска, престарелых сейчас задача сделать хотя бы по одной дозе".

"В мире сейчас считают, что есть группы риска, которые хуже отвечают на вакцинацию, поэтому после получения двух доз с теми интервалами, которые приняты, решили через шесть месяцев ввести этим группам риска еще и третью дозу. К тому же сейчас обсуждается концепция двух доз и увеличение интервалов между ними", - сказал он.

Теги: #нтгэи #вакцинация #лапий #коронавирус
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