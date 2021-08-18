Медицина

13:31 18.08.2021

Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

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Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

Кабинет министров Украины направил 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для ранней диагностики более 20 орфанных заболеваний для экспертного и региональных центров неонатального скрининга.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту документа, центры предлагается оборудовать также лабораторно-информационной системой и компьютеризованными рабочими местами для сотрудников.

Реализация постановления позволит снизить уровень смертности и инвалидности в связи с ранним выявлением заболеваний.

Теги: #медицина #средства #кабмин
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