Медицина

10:39 05.08.2021

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

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В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

В Моршине (Львовская обл.), где проходит пилотный проект по максимально широкому охвату прививками от COVID-19 (по состоянию на 2 августа одной дозой привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами - 66%), нет зарегистрированных больных коронавирусом.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

"Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт", - прокомментировал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями запустило пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения в Моршине 16 апреля 2021 года. 90% от всех вакцинированных прививали китайской вакциной Sinovac (CoronaVac), также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В Моршине проживает 4239 человек, 800 из них - дети до 18 лет.

Теги: #вакцинация #covid_19 #моршин
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