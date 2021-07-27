Медицина

14:25 27.07.2021

На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре 2021г дополнительно нужно 5-10 млрд грн – НСЗУ

2 мин читать
На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре 2021г дополнительно нужно 5-10 млрд грн – НСЗУ

На финансирование услуг по лечению COVID-19 по Программе медгарантий в сентябре-декабре 2021 года необходимо выделить дополнительно 5-10 млрд грн, считает заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак.

"Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличится",- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Помимо этого, по словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены из Программы медгарантий на вакцинацию. В настоящее время вернули только половину этих средств.

В свою очередь руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский отметил необходимость "не медлить с перераспределением бюджетных средств, чтобы во втором полугодии медучреждения имели достаточный уровень финансирования", ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости.

По мнению Каневского, средства можно перераспределить из других бюджетных программ. Кроме того, местные власти также должны выделять средства на борьбу с COVID-19.

По результатам исследования StateWatch, в 2020 году на борьбу с пандемией наибольшее количество средств на одного жителя Украины выделили в Виннице (764 грн), наименьшее - в Ривном (141 грн) и Ивано-Франковске (164 грн).

Теги: #нсзу #бюджет #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 27.07.2021
В Украине все еще нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск остается высоким – KSE

В Украине все еще нет вспышки заболеваемости COVID-19, однако риск остается высоким – KSE

11:56 27.07.2021
Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

Киев единственный в Украине выполняет плановые показатели вакцинации от Covid-19 – заммэра

11:26 27.07.2021
В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

08:59 27.07.2021
В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

08:52 27.07.2021
За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 126 096 человек

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 126 096 человек

08:27 27.07.2021
Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов

Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов

08:19 27.07.2021
В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

08:18 26.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

14:14 25.07.2021
Суточные показатели по новым случаям COVID-19 в странах Балтии снизились после роста 22 и 24 июля

Суточные показатели по новым случаям COVID-19 в странах Балтии снизились после роста 22 и 24 июля

08:20 25.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

В Украине за сутки от коронавируса привили рекордное количество граждан – Минздрав

Минздрав Украины изменил требования к хранению вакцины Pfizer-BioNTech по просьбе производителя

Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса

Минздрав призвал парламент принять законопроект о легализации медицинского каннабиса

ПОСЛЕДНЕЕ

ПРООН открыла на востоке Украины два обновленных медицинских колл-центра

Минздрав намерен урегулировать порядок предоставления косметологических услуг

Ляшко предложит Кабмину назначить на должности заместителей главы НСЗУ Анну Фенчак и Татьяну Бойко

ЕС до конца 2021 г. поставит более 200 млн доз вакцин против COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов

В Киевской области открыли еще 4 центра вакцинации населения от коронавируса

В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

Уханьский институт вирусологии отрицает, что до конца декабря 2019 года изучал коронавирус или хранил его

В ЮАР будут производить вакцину Pfizer против COVID-19

Кабмин разрешил провести реорганизацию нескольких учреждений Нацакадемии меднаук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА